Spavone pronto al prestito

Il Napoli è pronto ad agire sul mercato per completare al meglio la squadra per la stagione 2023/2024. Rudi Garcia ha portato con sè a Dimaro i migliori talenti fuoriusciti dalla primavera azzurra. Tra i vari calciatori, due centrocampisti hanno stupito in maniera positiva il mister francese. Stiamo parlando dei giovani Saco Coli ed Alessandro Spavone.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Garcia avrebbe voluto tenere il giovane Spavone ancora un po’ per osservarlo meglio. Però dal post su Instagram del talentino azzurro classe 2004, la società sembra esser pronta a girarlo in prestito per un anno. Ecco cosa ha scritto difatti Spavone:

“Voglio partire dal primo giorno, dalla prima volta che ho indossato la maglia dei miei sogni… ero solo un bambino timido e pieno di insicurezza ma che, in tutti questi anni, ha cercato sempre di dare tutto se stesso per la squadra che ama. Ora è giunto il momento di “volare” da solo, certo di poter ritornare nella mia Napoli con maggiore esperienza e consapevolezza di ciò che posso fare. Dopo 11 anni mi allontano per la prima volta da Napoli… ma è solo un arrivederci! O scugnizzo vuost”.

Molto probabilmente il centrocampista giocherà una stagione in Serie C, alla Pro Vercelli. Il giovane calciatore ha bisogno di giocare e farsi le ossa per poi ritornare al Napoli più forte di prima. Per molti baby talenti in Italia la prassi è questa, chissà se peró è giusta.

Spavone è un centrocampista offensivo ambidestro che all’occorrenza può giocare anche come ala destra. È stato uno dei pochi a brillare nello scorso brutto campionato del Napoli Primavera. Ora lui stesso dice di esser pronto a volare, pronto ad affrontare una nuova avventura, per crescere e per mostrare le sue ottime qualità.