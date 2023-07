Spavone stupisce Rudi Garcia

La prima parte del ritiro del Napoli sta per finire. Il club partenopeo il 25 Luglio lascerà Dimaro direzione Castel di Sangro. In occasione di questa seconda parte del ritiro la squadra azzurra andrà in scena in campo per quattro volte. Ci saranno quattro amichevoli dal sapore internazionale contro Hatayspor, Girona, Augsburg e Apollon Limassol.

Proprio in questi giorni di ritiro il nuovo tecnico ha avuto modo di visionare i gioiellini della Primavera che potrebbero fare il salto di qualità. Al tecnico francese piacciono i giovani talenti, difatti sono anni che prova ad inserirli nel calcio che conta. Nella Primavera azzurra che l’anno scorso è andata un pò in difficoltà ha sempre brillato il giovane Alessandro Spavone. Il calciatore napoletano sembra aver stupito l’allenatore Rudi Garcia.

Come è stato riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito, Spavone ha impressionato l’allenatore francese. Sul giovane centrocampista c’erano le richieste di vari club, tra i quali il Cesena in Serie C e il Como in B. Per Garcia però si può attendere, per ora il talento della primavera resta a Napoli. Il tecnico ha chiesto alla società di bloccare il suo trasferimento per provarlo e visionarlo ancora per un pò.

Il classe 2004 negli anni scorsi era stato anche visionato da diversi club inglesi. Spavone ha grandi qualità e può esser un grande colpo in prospettiva. Ha grande tecnica e grande fantasia, nasce come trequartista ambidestro che però può adattarsi come mezz’ala nel centrocampo a tre. In alcune occasioni ha giocato anche come ala destra.

Nella scorsa stagione con la Primavera del Napoli ha giocato trentaquattro partite nelle quali è riuscito a timbrare il cartellino ben sette volte. Quest’anno sembrava vicina la firma con il Como in prestito ma, per ora, Rudi Garcia ha bloccato tutto.