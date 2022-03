Spedizioni urgenti: come scegliere il miglior corriere espresso

Per molte aziende è diventato ormai fondamentale garantire dei servizi di consegne urgenti e recapitare la merce in tempi rapidissimi al cliente. Al giorno d’oggi infatti la tempestività è tutto e per essere realmente competitivi sul mercato non si può prescindere da questo fattore. Non ci si può dunque permettere di scegliere un corriere qualunque, anche perché i dettagli che devono essere considerati per non avere problemi e rispettare i tempi di consegna sono molteplici.

Oggi vi diamo alcuni consigli utili per scegliere il trasporto espresso migliore, basandoci sul servizio offerto da Cippà Trasporti che attualmente rimane il più consigliato in Italia.

Tempistiche di consegna

Un buon servizio di trasporto espresso deve innanzitutto essere in grado di consegnare la merce in breve tempo. Naturalmente, occorre considerare anche la destinazione del carico, perché è naturale che la vicinanza geografica gioca un ruolo cruciale da tale punto di vista. Ad ogni modo, uno spedizioniere di alto livello come Cippà Trasporti è in grado di garantire un massimo di tempistica di consegna di 48/72 ore, con carico entro la mattina successiva alla richiesta. Attenzione: questo è il limite massimo, perché Cippà Trasporti riesce ad effettuare consegna anche entro 24 ore. Sopra a tali tempistiche, il servizio non si può considerare ottimale e nemmeno espresso.

Trasporti dedicati espressi per ogni tipologia di merce

Alcune merci sono senza dubbio più delicate o hanno un valore maggiore, dunque è importante che il servizio di trasporto espresso sia in grado di garantire la massima serietà. Cippà Trasporti ad esempio assicura consegne dedicate in tempi rapidi anche per categorie di merci particolari come i medicinali, le opere d’arte, gli equipaggiamenti medici e via dicendo. Questo è un dettaglio che fa la differenza, indipendentemente dalla tipologia di prodotti che si devono spedire. È infatti un indice della serietà dello spedizioniere.

Varie tipologie di trasporto per ogni esigenza

Un corriere espresso deve anche essere in grado di offrire al cliente varie soluzioni, avvalendosi eventualmente del trasporto intermodale e dunque di mezzi differenti qualora ve ne fosse la necessità. Non tutti gli spedizionieri riescono ad offrire un servizio così completo, perché hanno un parco mezzi limitato o perché non hanno partner in grado di coprire tutte le richieste del cliente. Anche questo è un dettaglio che fa la differenza tra un’azienda seria ed una invece meno affidabile.

Pratiche burocratiche ed autorizzazioni

Spesso e volentieri, i corrieri espresso si limitano ad offrire un servizio di spedizione urgente lasciando al cliente l’incombenza di tutte le pratiche burocratiche e delle autorizzazioni. Cippà Trasporti si distingue anche in questo, in quanto ogni documento viene gestito dagli esperti dell’azienda. Addirittura, nel caso di esportazioni in Paesi specifici, lo spedizioniere si occupa personalmente anche di tutte le pratiche di sdoganamento UE. Tutto questo fa la differenza anche sui tempi di consegna, evitando inutili ritardi o imprevisti dell’ultimo minuto, che non erano stati preventivati ma che rischiano di compromettere il rispetto delle tempistiche stabilite.