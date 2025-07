Spese di coppia: tre consigli per gestirle in maniera più efficace (e far durare la relazione)

Più di un divorzio su tre sarebbe causato oggi da problemi finanziari o difficoltà della coppia nel gestire la sfera economica, secondo una ricerca recentemente pubblicata su Couple and Family Psychology. Per questo una gestione delle spese di coppia efficace è considerata da molti – avvocati, psicologi, consulenti familiari, eccetera – essenziale per la sopravvivenza e la salute della relazione: ecco qualche consiglio utile su amore e soldi e, cioè, su come organizzare al meglio risparmi, spese comuni, conti, investimenti.

L’importanza del dialogo per la pianificazione finanziaria di coppia

Come molte altre questioni, anche quella ecomico-finanziaria è più facile da affrontare in coppia se c’è dialogo e un confronto pacifico e rispettoso delle posizioni altrui. Il primo passo per giungere a una gestione efficace delle spese di coppia, così, è parlare apertamente col partner dell’argomento ed essere il più trasparenti possibili per quanto riguarda le proprie disponibilità economiche, gli obiettivi finanziari futuri che si hanno mente, la disponibilità a investire e con che priorità. Molto importante per la coppia, specie se si hanno progetti di vita in comune, è stabilire obiettivi finanziari condivisi e lavorare in maniera sinergica per raggiungerli. Il consiglio tattico in più che i consulenti finanziari danno in genere alle giovani coppie è dare un nome a tali obiettivi e, cioè, esplicitare di star risparmiando o provando a aumentare le entrate mensile per comprare un’auto nuova, prenotare la vacanza all’estero che si sogna da sempre, cambiare casa: più si riesce identificare la meta e più è spontaneo infatti impegnarsi per raggiungerla.

Aprire un conto cointestato per le spese comuni, ma mantenerle separate da quelle personali

Quello che non va dimenticato mentre si è impegnati nella pianificazione delle finanze di coppia è che ci sono una serie di spese comuni da affrontare ogni giorno che si fa – anche molto – nutrita se si deve pagare un affitto o la rata del muto. Può essere utile, in questo senso, tenere traccia delle spese fisse mensili incluse quelle per la spesa, per l’auto e/o per i mezzi, per utenze e bollette, per gli abbonamenti digitali e, più ancora, distinguere le spese indispensabili da quelle superflue e che si possono tagliare se necessario. Per le spese comuni il consiglio è di attingere a un conto anch’esso in comune dove, cioè, i due partner si impegnano a far confluire periodicamente la stessa somma o cifre comunque simili: qui è disponibile una guida ai migliori conti cointestati. Il conto personale continuerà a servire, invece, per le spese e gli investimenti individuali: non c’è peggior errore, infatti, che si potrebbe fare nella gestione delle spese di coppia che perdere la propria indipendenza finanziaria.

Un errore che molte coppie fanno quando si approcciano alla gestione condivisa delle finanze è pensare che debbano soltanto risparmiare in vista di obiettivi come la casa, il matrimonio, un viaggio, dei figli o di possibili imprevisti. Il consiglio che i consulenti finanziari rivolgono soprattutto alle coppie giovani è invece di investire, se possibile almeno un quarto delle entrate mensile, in investimenti sicuri e ad alta rendita che, nel medio e lungo termine, possano trasformarsi in una voce di entrata mensile in più per la coppia. Chi ha più familiarità o più predisposizione per le questioni finanziarie potrebbe occuparsene, come se fosse una sorta di referente della coppia.