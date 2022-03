Spettacolo, Matilde Gioli esce allo scoperto sul suo fidanzato: “Di lui mi piace che sa tenermi testa”

"Mi ha messo subito in riga. Lui si occupa spesso di cavalli impegnativi e ha il dono di domarli. È un po’ quello che ha fatto con me"

Matilde Gioli è senza alcun dubbio una delle attrici più amate della televisione italiana. Gli spettatori hanno imparato a conoscerla ed apprezzarla nei panni da protagonista di film e fiction di successo come Doc-Nelle tue mani.

Ebbene, Matilde ha deciso di raccontarsi in un’intervista rilasciata al settimanale Grazia, dove ha parlato per la prima volta anche della sua vita privata, concentrandosi anche sul piano sentimentale.

Ha parlato dunque di Alessandro, suo attuale fidanzato, arrivato nella sua vita in un momento inaspettato. Anche se tempo fa era stata avvicinata al collega Francesco Scianna, Alessandro è riuscito a rubarle il cuore.

‘Stavo girando Doc a Roma. Un sabato mattina ho digitato su Google: “Passeggiate a cavallo Roma” e ho trovato il numero di telefono di Alessandro. Mi ha messo subito in riga. Lui si occupa spesso di cavalli impegnativi e ha il dono di domarli. È un po’ quello che ha fatto con me. In passato nessun uomo c’era riuscito. Ogni volta scappavo, lui invece riesce a tenermi’, ha detto.

“Ora so che non sto con lui per riempire un vuoto. È una relazione matura: Alessandro è un uomo che mi tiene agganciata alla realtà. È molto lontano dal mondo del cinema: orgoglioso di quello che faccio, contento di avere una donna indipendente, ma se facessi altro per lui sarebbe lo stesso”.

