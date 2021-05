Spezia-Napoli alle ore 15, le probabili formazioni: Ospina recupera, ma giocherà Meret

Spezia e Napoli scenderanno in campo oggi pomeriggio alle ore 15 per la 35esima partita di Serie A. Entrambe le squadra puntano alla vittoria per obiettivi diversi, con gli azzurri che non vogliono perdere il treno della Champions League.

Intanto, nella giornata di ieri, è arrivata la lista dei convocati da parte dell’allenatore Rino Gattuso: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Hysaj, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Costanzo (maglia 38), Zedadka (3), Labriola (61), D’Agostino (56).

Queste dovrebbero essere le probabili formazioni della gara:

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Mario Rui; Demme, Fabian; Insigne, Zielinski, Lozano; Osimhen.

Rino Gattuso, nonostante il recupero di Ospina, sarebbe pronto a schierare dal primo minuto Meret. Il portiere azzurro, infatti, sta trovando continuità in queste ultime partite e il mister vuole sfruttare il suo buon momento.