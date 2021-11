Spider Man No Way Home: il secondo trailer ricco di sorprese

È finalmente arrivato il secondo trailer di Spider-Man: No Way Home. Un filmato a dir poco spettacolare, ricco di sorprese e scene inedite, che rivela al pubblico l’enorme minaccia che dovrà affrontare Peter Parker in questo ultimo attesissimo film.

Il nuovo trailer è stato presentato in occasione di un evento per i fan a Los Angeles martedì 16 novembre prima di essere caricato online. Per celebrare l’occasione, Sony ha inoltre pubblicato un nuovo poster per No Way Home dove si vede Doctor Strange al fianco di Spiderman.

No Way Home riprenderà la storia esattamente da dove si era interrotta in Far From Home. Spider Man (Tom Holland) cerca l’aiuto di Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) per far sì che il mondo dimentichi la sua vera identità con un incantesimo. Nel bel mezzo della potentissima e pericolosissima evocazione di Strange, Peter ha però un ripensamento che fa distrarre lo Stregone Supremo, causando così una frattura nel Multiverso

Ne consegue il ritorno di nemici passati come Green Goblin (Willem Dafoe), Doc Ock (Alfred Molina) e Electro di The Amazing Spider-Man 2 (Jamie Foxx).

Anche in questo trailer non sono stati mostrati gli Spider-Man di Tobey Maguire e Andrew Garfield. I fan però non hanno perso ancora le speranze. Molti pensano che questa grande rivelazione avverà nell’arco della pellicola. Altri invece, analizzando frame per frame il trailer, hanno ipotizzato che la presenza del duo potrebbe essere stata cancellata volutamente in post-produzione.

Al pubblico non resta quindi che aspettare l’uscita nelle sale per saperne di più. Mentre altri film in uscita MCU hanno recentemente ritardato le date di uscita, Spider-Man: No Way Home arriverà nei nostri cinema il 15 dicembre 2021.