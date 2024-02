Spinazzola, apertura al rinnovo: con De Rossi potrebbe rimanere

Leonardo Spinazzola potrebbe clamorosamente rimanere alla Roma con Daniele De Rossi in panchina. Difficile ma non impossibile, con il calciatore che ha un ottimo rapporto con il suo nuovo allenatore

Il rapporto tra Daniele De Rossi e Leonardo Spinazzola è di quelli ottimi. Il terzino ex Juventus e Novara si sta adattando perfettamente alle richieste del nuovo allenatore della Roma, al punto da essere in netta ripresa rispetto a quando in panchina c’era seduto José Mourinho.

Il rapporto con il portoghese non era negativo, ma è anche vero che non è mai decollato a tal punto che il giocatore non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a fine stagione. L’arrivo di Daniele De Rossi sembra aver potenzialmente cambiato tutto, con il calciatore che starebbe valutando di poter rinnovare.

Tante squadre su di lui, ma può rimanere

Il suo agente ad inizio gennaio aveva dato più di un semplice indizio sul presunto rinnovo, dicendo: “Non ci sono chance per quello”. Salvo poi continuare con “Vediamo come si sviluppa il mercato di gennaio altrimenti andrà a scadenza”. Tante le squadre su di lui, compresa la Juventus e le arabe.

Il colpo di scena potrebbe essere, però, una sua possibile permanenza nella capitale. Per ora non c’è nulla di concreto e restano le parole del suo agente, ma il rapporto con De Rossi potrebbe migliorare le cose. Anche se, probabilmente, la Roma potrebbe cercare un nuovo allenatore in estate visto che De Rossi sembra essere un traghettatore e basta. Tutto può cambiare per l’ex centrocampista, così come può farlo anche per Leonardo Spinazzola.