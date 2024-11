Spinazzola, da titolare a riserva in questo Napoli: “Se ne faccia una ragione”

Leonardo Spinazzola sembrava essere arrivato a Napoli con grandi aspettative, invece si ritrova ad essere una riserva dopo appena una decina di giornate di campionato

Tutto ci si aspettava, meno che un avvio così impressionante del Napoli. Sorpresa nella sorpresa, però, il fatto che Leonardo Spinazzola sia finito in panchina. Il terzino ex Roma e Juventus, infatti, è finito tra le riserva anche per via dell’esplosione su quella fascia di Mathias Oliveira. L’uruguaiano sta facendo un campionato assurdo in questo inizio di stagione, tanto che Antonio Conte ha deciso di schierarlo spesso e volentieri.

Nessuno pensava che il terzino sudamericano potesse ritrovarsi a panchinare Leonardo Spinazzola, che si pensava potesse ritrovarsi ad avere una titolarità quasi inamovibile. Invece, dopo una stagione totalmente anonima dello scorso anno, il terzino sinistro sta offrendo quella che potrebbe diventare la sua migliore stagione a livello individuale da quando è in Europa.

“Spinazzola se ne deve fare una ragione”

Come scritto anche da Il Mattino, Leonardo Spinazzola deve “farsene una ragione”. Il posto da titolare deve sudarselo e con un Mathias Oliveira così in gran spolvero riuscirà difficile.

Il calciatore un mese fa ha parlato ai microfoni di Radio CRC. Ecco cosa ha detto, partendo da Kvaratskhelia: “Dobbiamo ancora trovare l’intesa completa. Ma Kvara è un calciatore importante, siamo facilitati a giocare con lui perché con una giocata può aprire il campo a tutta la squadra”.

Su Conte: “L’allenatore chiede a tutti gli esterni della difesa a quattro di coprire la fascia e di andare a chiudere l’azione sul secondo palo”. Su Lukaku: “Ho avuto la fortuna di giocare con lui lo scorso anno, già al primo allenamento senti un peso diverso nelle giocare della squadra. Già in una settimana è cambiato in positivo, sta mettendo un bel po’ di benzina nelle gambe, averlo o non averlo ti cambia il mondo”.

Sui suoi ex allenatori: “Gasperini è il tecnico che ha inciso di più su di me. Mi ha fatto aprire il campo, facendomi vedere certe giocate. In Conte rivedo molto Gasperini”. Infine sulla città di Napoli: “Lunedì scorso sono andati con la famiglia a San Gregorio Armeno, era bellissimo, un luogo stupendo”.