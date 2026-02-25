Spinazzola e il Napoli, prove di rinnovo: differenza tra le parti

Il futuro di Leonardo Spinazzola è ancora da decidere, ma la volontà di andare avanti insieme al Napoli sembra esserci da entrambe le parti. L’esterno sinistro, arrivato la scorsa stagione, ha dato buone risposte in campo. Ha esperienza, corsa e qualità, caratteristiche che piacciono molto all’allenatore Antonio Conte, che lo considera un giocatore importante per il suo progetto

Spinazzola ancora a Napoli

In questo momento si sta parlando del rinnovo del contratto. Spinazzola vorrebbe un accordo più lungo, fino al 2028. La sua richiesta è chiara: desidera stabilità e fiducia, e si trova bene in città. Napoli per lui rappresenta un ambiente positivo, dove sente di poter dare ancora tanto.

Il club, guidato dal presidente Aurelio De Laurentiis, ha però fatto una proposta diversa. L’offerta prevede un contratto fino al 2027, con un’opzione per allungare fino al 2028. Una formula che permetterebbe alla società di avere maggiore controllo sul futuro, senza chiudere la porta a un rapporto più lungo.

Tranquillità e fiducia

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, il dialogo tra le parti continua in modo sereno. Non ci sono rotture né tensioni. C’è ancora distanza tra domanda e offerta, ma la sensazione è che si possa trovare un punto d’incontro. La volontà di continuare insieme è un segnale importante. Ora resta da capire se nei prossimi giorni arriverà la fumata bianca e la firma sul nuovo contratto.