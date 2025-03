Spinazzola e Lukaku trasformati da Conte: la scorsa estate dubbi sulle loro prestazioni

La scorsa estate la SSC Napoli ha fatto una campagna di calciomercato molto intelligente, sapendo sfruttare anche le diverse occasioni che si prestavano. Una tra queste è sicuramente Leonardo Spinazzola, il quale, dopo un periodo di adattamento, è riuscito ad entrare in grande forma.

Con Antonio Conte le sue prestazioni sono subito cresciute ed ora sembra essere ritornato al livello di qualche anno fa. Un altro calciatore che pian piano si sta mettendo in forma è sicuramente uno dei più criticati la scorsa estate: Romelu Lukaku.

NAPOLI, UN UN GRANDE ATTACCANTE CENTRALE IN VISTA DELLA QUALIFICAZIONE IN CHAMPIONS LEAGUE? CONTE VUOLE GIOCATORI GIA’ PRONTI, UN NOME NON E’ MAI USCITO DAI RADAR AZZURRI

Un nome che non ha uscito fuori da radar della proprietà partenopea è Santiago Gimenez del Feyenoord. Rispetto ad altri calciatori, quali ad esempio Gyökeres, la sua valutazione è ancora di 60-70 milioni e le richieste di ingaggio potrebbero essere soddisfatte.

Sono settanta i gol messi a segno in appena due anni e per questo motivo bisognerà anticipare diversi top club. Avendo risorse economiche in mano per la cessione di Kvara, il Napoli potrebbe anche bloccarlo e farlo approdare in estate come successo già in passato con Koulibaly.