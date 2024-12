Spinazzola felice a Napoli, ma non della panchina: Conte lo scarica?

Antonio Conte sta utilizzando poco il terzino ex Juventus e Roma, tanto che potrebbe finire per scegliere di cederlo altrove durante il mercato di gennaio

Leonardo Spinazzola è felice a Napoli, ma non di stare in panchina. Parola di Davide Lippi e il suo entourage, che assistono e fanno da procura al terzino in forza al Napoli. Il calciatore italiano, ex Roma e Juventus, pensava di trovare più fortuna con la maglia del Napoli e invece nulla: è finito dietro ai compagni di reparto nelle gerarchie di Antonio Conte.

Il bottino del calciatore cresciuto nelle giovanili bianconere, infatti, è di 9 partite giocate e 1 assist che lo pongono ad essere tra i giocatori meno utilizzati nella rosa partenopea da Antonio Conte, se si contano solo i giocatori di movimento. In più ci si mette anche il mercato, con il calciatore sempre più possibile partente.

Biraghi in, Spinazzola out

La situazione potrebbe creare uno scambio clamoroso di mercato o, almeno, vi è la possibilità. Palladino non sta facendo giocare Cristiano Biraghi, non è un giocatore che gradisce così tanto per qualità, e il capitano viola potrebbe salutare. Spinazzola vuole giocare di più e l’utile potrebbe unirsi al dilettevole in questo caso.

Appare complicata come trattativa, il terzino del Napoli potrebbe finire addirittura in Arabia, ma non impossibile. D’altro canto, Biraghi al Napoli è per ora una suggestione, una chiacchierata e nulla più, e non si sa se effettivamente possa ritrovarsi a concretizzarsi. Il calciatore ex Inter è legato alla Fiorentina e vorrebbe giocarsi le proprie carte fino alla fine.