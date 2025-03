Spinazzola, “giallo” sull’infortunio: ecco cos’è successo

Leonardo Spinazzola ha subito un altro infortunio. L’ex laterale della Roma e della Juventus, che non è stato nemmeno convocato per Napoli-Milan, quest’anno, ha già dovuto affrontare diversi problemi fisici che gli hanno fatto saltare diverse gare.

A riguardo, c’è un “giallo” in casa Napoli. Sembra infatti che le versioni di Conte e della SSC Napoli non coincidano. Il Mattino ha provato a spiegare i fatti. Il quotidiano scrive che si è tentato il tutto per tutto fino all’ultimo secondo per recuperare il numero 37 azzurro. Tuttavia, ciò non è stato possibile.

“Conte in conferenza sostiene che l’infortunio è avvenuto durante un’amichevole con la Puteolana ben 10 giorni fa, mentre la nota ufficiale parla di un infortunio accusato durante la settimana. Un disastro in ogni caso.”

Nonostante tutto e visti i trascorsi di Spinazzola, meglio non rischiare a andarci cauti. Leonardo dovrebbe comunque recuperare entro una settimana, potrebbe, infatti, essere già disponibile per la trasferta in casa del Bologna che è forse la squadra più in forma del campionato di serie A.