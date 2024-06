Spinazzola ha detto sì al Napoli

Leonardo Spinazzola, salvo clamorosi colpi di scena o ripensamenti dell’ultimo minuto, lascerà la Roma per trasferirsi a Napoli

Leonardo Spinazzola è pronto a diventare uno dei primi colpi del Napoli targato Giovanni Manna e Antonio Conte, sotto la supervisione di Aurelio De Laurentiis. Il giocatore è in scadenza con la Roma ed ha deciso che non rinnoverà il proprio contratto.

Antonio Conte sembrerebbe star spingendo per il suo acquisto, con il giocatore che avrebbe dato già il consenso ai partenopei per un suo arrivo nel capoluogo campano. Su di lui c’erano anche Juventus e alcune squadre dall’Arabia Saudita ma alla fine ha prevalso la sua voglia di restare in Italia e provare una nuova esperienza.

Mario Rui saluta, Spinazzola arriva

Come confermato qualche mese fa dall’agente di Spinazzola, il giocatore è ai saluti con la Roma: “Ancora i discorsi sono prematuri, il calciatore è molto sereno. Ha un’età tale per cui non è condizionato, gioca e dà il massimo per la Roma, per il resto c’è tempo. Naturalmente andando a scadenza è normale che abbia tante attenzioni…”.

Intanto, a dire addio sembra essere Mario Rui con l’agente che disse: “Ero al Mapei Stadium per Sassuolo-Napoli, mi sono divertito e mi sono emozionato a vedere la curva dei tifosi del Napoli con la squadra che andava a ringraziare per il supporto. Li ho rivisti squadra, sembravano essere tornati quello dell’anno scorso, mi ha lasciato stupito. Ogni volta che parlo di Mario Rui mi arrabbio con gli allenatori, sembra sempre di dover tornare ai primi giorni di scuola dove si azzera tutto. Calzona facesse quello che meglio crede e che gli pare, perché gli allenatori si comportano con Mario Rui in maniera premeditata. Ho ascoltato le parole di De Laurentiis sui procuratori, ed è il suo pensiero da sempre. Però ha anche sottolineato che ci sono dei professionisti che sanno fare il loro lavoro e che si comportano bene, io con lui ho un ottimo rapporto anche se spesso si arriva anche a qualche confronto. Ma nonostante le discussioni alla fine io mi pongo sempre in maniera collaborativa, e non mi interessa se all’associazione dei procuratori vuole diffidarlo perché io sono esterno a questa perché non credo nell’associazionismo”.