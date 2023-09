Spinazzola problemi per il rinnovo, la Juventus lo osserva

Spinazzola sembra essere in costante contatto con la Roma per il suo rinnovo di contratto, che però al momento è lontano dall’essere fatto

Il rinnovo tra la Roma e Leonardo Spinazzola rischia di subire un tragico rallentamento. Le due parti sono al momento lontane, con il contratto del giocatore che è in scadenza a fine stagione. Il giocatore potrebbe andar via a zero, con varie squadre che hanno già preso informazioni su di lui.

Su tutte Napoli e Juventus, con i bianconeri che stanno valutando la possibilità di prenderlo dopo averlo ceduto nel 2019. Il ritorno sarebbe cosa gradita anche al giocatore, a quanto pare, che non ha minimamente chiuso la porta al trasferimento.

In estate poteva essere addio

Davide Lippi, agente di Spinazzola, in estate ha parlato di come il suo assistito potesse salutare i giallorossi sin da subito. Il trasferimento del calciatore italiano poteva avvenire già da luglio, specialmente perché alcune squadre avrebbero chiesto qualche sondaggio ai giallorossi. Ecco cosa ha detto Davide Lippi durante una recente intervista, di luglio, sul proprio assistito. Spinazzola poteva partire già da due mesi fa:

“Come sapete tutti c’è un mercato in atto, il giocatore ha un anno di contratto e non ha chiesto di andare via dalla Roma, per cui vedremo quello che succederà. Se arriveranno delle offerte, le valuteremo assieme alla Roma, ma non c’è questa urgenza. Il giocatore è della Roma e sta bene, ci sono due o tre situazioni che potrebbero arrivare ma tutto in estrema tranquillità valuteremo insieme alla Roma“.