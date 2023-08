Spinazzola verso il Manchester United?

Il Manchester United si è informato sulla disponibilità di Leonardo Spinazzola della Roma e continua la sua ricerca di rinforzi per il terzino sinistro. L’infortunio muscolare di Luke Shaw si è rivelato più grave di quanto si temesse e ora John Murtough sta cercando di trovare una soluzione per Erik ten Hag sul mercato

Nel frattempo Diogo Dalot si sta inserendo nel ruolo di terzino sinistro, ma l’ideale per lo United è ingaggiare un altro terzino per dividere il carico di lavoro. Secondo quanto riportato da Sky Italia, lo United avrebbe fatto delle verifiche su Spinazzola della Roma per capire se l’affare potrebbe essere fattibile. Il terzino italiano italiano ha disputato entrambe le partite di Serie A della Roma in questa stagione. Ora lo United deve stabilire se il suo ex allenatore Jose Mourinho sarà disposto a sancire la partenza del giocatore a questo punto della finestra di mercato.

Le ultime

Prima di un grave infortunio all’Achille a Euro 2020, Spinazzola era riconosciuto come uno dei migliori terzini del calcio mondiale. Mourinho continua ad operare con un terzino, quindi Spinazzola non è un elemento naturale per il sistema della Ten Hag.Questo potrebbe essere un punto a sfavore del 30enne, mentre lo United continua a lavorare sulla sua nuova lista di terzini sinistri.

Marc Cucurella è un obiettivo concreto e il Chelsea sembra disposto a lasciarlo partire in prestito. Nelle ultime ore sembra che lo United si stia muovendo verso lo spagnolo, anche se il tempo stringe e la possibilità di chiudere un accordo si fa sempre più complicata.