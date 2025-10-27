Spinazzola vicinissimo al rinnovo: pronta anche un’opzione

I partenopei sembrano vicinissimi al rinnovo di contratto di Leonardo Spinazzola, che potrebbe allungare il suo attuale contratto e aggiungere un’opzione di rinnovo automatico al raggiungimento di alcuni obiettivi

Leonardo Spinazzola può rinnovare il suo contratto

Leonardo Spinazzola e il Napoli, ancora insieme almeno per altri due o tre anni. I partenopei, infatti, sarebbero vicinissimi alla firma dell’esterno italiano per un contratto che durerebbe fino al 2027. Con opzione di rinnovo automatico nel caso in cui il giocatore ex Juventus e Roma raggiungesse determinate condizioni.

Una notizia che non può far altro che far contenti i tifosi del Napoli, che stanno imparando ad apprezzare il giocatore di scuola bianconera, che si trova molto bene in terra azzurra. I partenopei, infatti, aldilà di tutto vorrebbero cercare di mantenere l’ossatura attuale della squadra anche se Antonio Conte dovesse eventualmente andare via.

Istinto da leader

Il calciatore azzurro ha parlato dopo la sfida contro il PSV, dimostrando grande leadership dopo una sconfitta fin troppo forte per questo Napoli. Ecco cosa ha detto: “Psv-Napoli? Abbiamo preso dei gol non da noi. Mancanza di concentrazione, mancanza di paura di subire gol: questo ci sta un po’ mancando, anche nelle altre partite che abbiamo vinto. Contro il City, invece, abbiamo resistito 70 minuti in 10 con grande concentrazione per cercare di non prendere gol: secondo me dobbiamo partire da queste cose positive e poi migliorare sotto l’aspetto del gioco. Non deve mai mancare la fame che ci ha contraddistinto”.

Poi ha continuato: “Champions League? Al momento il nostro focus è sulle prossime partite di campionato. Ovviamente in Europa dobbiamo provare a vincere il più possibile, ma si passa per le vittorie in Serie A e sull’essere uniti. Io cerco di dare sempre il mio massimo in ogni partita, ma sinceramente preferisco che la squadra vinca: è il mio unico desiderio”.