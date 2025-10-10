Spinazzola vicino al rinnovo, possibile una cessione per il Napoli

Leonardo Spinazzola sembra essere vicinissimo al rinnovo di contratto con il Napoli, con il club partenopeo sempre più deciso a puntare su di lui. A sorpresa, però, i partenopei potrebbero decidere di cedere un giocatore che lo scorso anno ha fatto bene

Il rinnovo di Spinazzola

Leonardo Spinazzola ha un contratto in scadenza nel 2026 con uno stipendio di 3.3 milioni di euro a stagione. A fine stagione potrebbe salutare, ma non sembra ci sia una concreta effettiva possibilità seria. Infatti, il Napoli si sta muovendo in anticipo per blindare l’ex Roma e Juventus, tanto che sarebbe pronto ad allungargli il contratto.

A 32 anni sembrava potesse salutare, con la Fiorentina che a gennaio aveva pronto uno scambio con Cristiano Biraghi, ma ora sta dimostrando d’avere tanto da offrire. I partenopei puntano al trattenerlo per ancora a lungo e lui sembra intenzionato a voler rimanere.

Un suo compagno può salutare

A salutare, invece, potrebbe essere David Neres. Il brasiliano continua ad essere fuori dal campo, per scelta tecnica di Antonio Conte, e se le cose non dovessero cambiare potrebbe anche decidere di salutare Napoli e provare nuove esperienze. Ci sono varie possibilità, come il ritorno in Portogallo o addirittura quello in Brasile. Il Flamengo sembrerebbe una pista possibile, con i brasiliani che investirebbero volentieri su un giocatore come Neres. Anche se, c’è da dire che il calciatore potrebbe preferire un ritorno a casa, al Sao Paulo.