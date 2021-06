Sponsor Napoli, Gazzetta: “Rottura tra SSC Napoli e Kimbo”

Sembra che si prospetti un’estate molto impegnativa per il Napoli. La società azzurra oltre che ad essere impegnata nel calciomercato e a varie questioni di rinnovi, avrà un occhio di riguardo anche sugli sponsor . Per quanto riguarda lo sponsor tecnico, pare che De Laurentiis non voglia continuare la partnership con Kappa, durata quasi 5 anni.

I vari media riferiscono che molto probabilmente il Napoli si autoprodurrà le divise per la prossima stagione. L’idea del presidente azzurro è quella di produrre le divise con l’aiuto dell’azienda tessile Onis. Le maglie da gioco però, saranno griffate EA7 e disegnate da Armani .Per la distribuzione potrebbe occuparsene Valentina De Laurentiis, imprenditrice affermata nel settore della moda.

Discorso un po’ più complicato è per gli altri tre sponsor: Lete, Msc e Kimbo. Secondo l’edizione attuale della Gazzetta dello Sport che ha riportato le operazioni di marketing dell’SSC Napoli, ha riferito quali saranno le sponsorizzazioni che continueranno e quali no. I due sponsor Lete ed Msc sarebbero stati confermati, mentre la collaborazione con la nota società produttrice di caffè si potrebbe interrompere.

Il rapporto tra la società azzurra e la Kimbo è durato anch’esso per 5 anni. Il quotidiano rosa informa che nel frattempo i dirigenti napoletani starebbero trattando con un’altra società di caffè, probabilmente Caffè Borbone: ““Il Napoli ha concluso il suo contratto con Kimbo, il club partenopeo è alla ricerca di un terzo sponsor tecnico – quello che appare dietro la maglia. È in piedi una trattativa con Caffè Borbone, ma nulla è ancora chiuso. Dopo aver confermato Lete e Msc si è concluso dopo 5 anni il rapporto con Kimbo e al momento sono in corso trattative con altre aziende del settore caffè”.

Il sito sportivo di Raffaele Auriemma, sigonfialarete.com, invece riporta che lo sponsor sarebbe un altro, ma sempre inerente alla produzione caffè: si tratterebbe di Aloia, marchio creato nel 1934. La cosa certa è che il Napoli non abbandonerà il mondo del caffè. L’annuncio della prossima sponsorizzazione azzurra, comunque dovrà arrivare nei prossimi giorni.