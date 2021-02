Sponsor SSC Napoli, per la nuova stagione è corsa a tre: Kappa, Macron e Castore

La società SSC Napoli ha come sponsor tecnico Kappa dal 2015. L’accordo inizialmente prevedeva una durata fino al 2020, per poi essere rinnovato per altri due anni. Nonostante ci sia ancora un altro anno di contratto, ci sono indiscrezioni che confermino la rottura anticipata tra il brand italiano e la società partenopea.

Il Napoli sta già lavorando per pianificare il futuro su tutti gli ambiti, in vista di una rivisitazione dei costi e della crisi che ha colpito tutti i club del mondo a causa del Covid-19. La sponsorizzazione è compresa in questo processo, poiché Kappa non ha soddisfatto il presidente Aurelio De Laurentiis per quanto riguarda le entrate economiche.

Secondo quanto riportato dal sito SportsPro, lo sponsor tecnico del Napoli potrebbe essere affidato alla all’azienda britannica Castore (fondato nel 2016 dai fratelli Tom e Phil Behaon, entrambi ex atleti, e conta tra i suoi ambasciatori atleti di spicco come Andy Murray), con cui anche la Lazio sta trattando. L’affare potrebbe chiudersi per 4 milioni di euro, per entrambi i club. L’azienda però sarebbe intenzionata a chiudere soltanto uno dei due accordi per sbarcare finalmente in serie A.

A seguire è tornata alla carica anche Macron. L’azienda bolognese già nel passato ha vestito la squadra azzurra durante il periodo 2009-2015, sarebbe seriamente interessata a presentare un’offerta (che al momento sembra anche superiore a quella degli inglesi).Infine ci sarebbe anche da segnalare l’azienda campana Givova, interessatasi in questo ultimo periodo agli azzurri.

I tempi tecnici sono però molto stretti. La Kappa ha già pronte le grafiche delle maglie della prossima stagione, e a meno di clamorosi scossoni si proseguirà al 70% con la storica azienda torinese anche per la nuova annata che servirà da ponte per cercare nuovi investitori” .