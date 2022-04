Sportitalia – Napoli, accordo chiuso per Kvicha Kvaratskhelia

Mancano poco più di due mesi al termine della stagione, precisamente otto partite per puntare al sogno proibito. Nonostante ciò, il mercato è sempre in movimento e pare che il Napoli si stia dando parecchio da fare in vista della prossima stagione.

Secondo Sportitalia infatti, il Napoli avrebbe chiuso l’acquisto a titolo definitivo del classe 2001 georgiano Kvicha Kvaratskhelia. In particolare sarebbero già due gli acquisti fatti: quello del suddetto georgiano e quello di Mathias Olivera dal Getafe.

Kvaratskhelia ha 21 anni ed ha un passato al Rubin Kazan, club dal quale ha rescisso, causa guerra tra Russia e Ucraina, per passare alla Dinamo Butumi.

L’affare dovrebbe concretizzarsi per una cifra intorno ai dieci milioni di euro, ed un contratto di cinque anni. Per Olivera invece si parla di cifre leggermente superiori, 11-12 milioni di euro per il cartellino.

Il georgiano sarà quindi l’erede di Lorenzo Insigne, destinato ad andare al Toronto al termine di questa stagione. Kvicha è un esterno d’attacco ambidestro, può giocare quindi su entrambe le fasce. Sarà utile anche per far rifiatare altri come Politano e Lozano.