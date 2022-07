Sportitalia rilancia la notizia: Juventus e Liverpool pensano allo scambio

Secondo Sportitalia, Juventus e Liverpool potrebbero decidere di imbastire uno scambio per due giocatori presenti nelle rispettive rose

Si parla nuovamente di Adrien Rabiot. Il calciatore francese interessa a varie realtà di Premier League, con il Liverpool che nelle ultime settimane avrebbe mosso qualche passo in avanti chiedendo informazioni ai bianconeri.

La Juventus, di controbalzo, avrebbe richiesto il cartellino di Roberto Firmino per poter lasciar partire il proprio centrocampista. La trattativa, inizialmente, sembrava prevedere Naby Keita che poi è passato in secondo piano. Secondo Sportitalia la Juventus vuole Firmino. Trattativa complicata, ma non impossibile.

Un contratto in scadenza che aiuta

Firmino è reduce da una stagione non propriamente esaltante ad Anfield, tanto che potrebbe decidere di fare i bagagli e andar via. Il calciatore, inoltre, ha un contratto in scadenza tra un anno. A Giugno 2023 potrebbe finire per essere un parametro zero e accasarsi dove vuole.La Juventus sembrerebbe, stando a quanto dicono da Sportitalia, intenzionata a sfruttare tutte queste possibilità per accaparrarsi il brasiliano regalandosi, dunque, un vice Vlahovic di tutto rispetto.

Un vice Vlahovic che potrebbe anche giocare accanto al serbo, viste le caratteristiche diametricalmente opposte e la possibilità di vederlo anche come seconda punta. Il calciatore vale circa 32 milioni di euro, ma visto il contratto in scadenza – proprio come quello di Rabiot – si potrebbe pensare ad uno scambio secco. Rabiot, intanto, non è partito per la tourneé negli USA per motivi legati al passaporto Covid. La società non lo avrebbe messo sul mercato – cosa trapelata in questi giorni – ma la possibilità che si trasferisca resta.