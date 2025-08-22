SPORTITALIA – Se non arriva Hojlund, il Napoli ha già un “Piano B”: il nome dell’attaccante

Il Napoli accelera sul fronte calciomercato: Rasmus Hojlund resta la priorità assoluta per rinforzare l’attacco, ma il club azzurro sta valutando anche altre opzioni. Il giovane danese, attualmente al Manchester United, avrebbe espresso la sua preferenza per un prestito con obbligo di riscatto, formula già richiesta al Milan, per evitare di dover tornare in Premier League a fine stagione.

Qualora la trattativa dovesse complicarsi, il Napoli è pronto a esplorare alternative più economiche. Tra i nomi sul tavolo del club partenopeo ci sono Dovbyk, entrato nella lista, ma per ora senza contatti concreti; e Jackson, apprezzato ma considerato troppo costoso. Intanto, la società valuta con attenzione un possibile investimento a lungo termine, fino a 45 milioni di euro, per portare Hojlund alla corte di Conte.

Un altro elemento che gioca un ruolo decisivo è la tempistica: il Napoli non vuole aspettare troppo e intende consegnare al più presto un nuovo attaccante ad Antonio Conte, in modo da integrarlo nei meccanismi della squadra prima della ripresa del campionato. La dirigenza sa che la squadra non può permettersi di restare senza un punto di riferimento offensivo, soprattutto dopo l’infortunio che ha colpito Romelu Lukaku.

Il club azzurro, inoltre, tiene in considerazione anche il tema delle finanze. Investire su Hojlund significherebbe puntare su un profilo giovane e con ampi margini di crescita, capace di diventare un patrimonio tecnico ed economico per il futuro. Allo stesso tempo, mantenere vive le piste alternative consente alla società di non restare scoperta e di avere un margine di manovra nel caso in cui la trattativa con lo United non dovesse andare in porto.