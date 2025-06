Sportitalia,Il Napoli è ancora alla ricerca di un esterno d’attacco: spunta un ex di Conte

La ricerca di un esterno offensivo che possa sostituire Kvicha Kvaratskhelia è tutt’altro che finita. Dopo l’acquisto di Kevin De Bruyne il Napoli ha già aggiunto tanta qualità in mezzo al campo, ma deve ancora fare uno step importante e acquistare l’ala che, per fortuna, non è stata necessaria per la conquista del quarto scudetto.

Nelle ultime settimane si sono susseguiti numerosi nomi sul taccuino della dirigenza partenopea. Tra questi figurano calciatori come Ndoye, Jesus Rodriguez, ma anche profili più affermati come Jack Grealish, Jadon Sancho e Federico Chiesa, tutti candidati con caratteristiche tecniche differenti.

Tuttavia, secondo quanto riferito da Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, l’allenatore Antonio Conte avrebbe espresso chiaramente la propria preferenza per Callum Hudson-Odoi, esterno inglese attualmente in forza al Nottingham Forest. Il legame tra Conte e Hudson-Odoi non è casuale. Fu proprio il tecnico italiano a farlo debuttare in Premier League con la maglia del Chelsea nella stagione 2017/2018. Il giovane esterno, classe 2000, ha sempre goduto della stima dell’allenatore che lo considera un profilo ideale per il suo tipo di gioco, fatto di intensità, corsa e disciplina tattica sulle fasce.

Dopo alcune stagioni altalenanti tra alti e bassi, Hudson-Odoi sembra aver ritrovato continuità e forma fisica con il Nottingham Forest, dove ha messo in mostra buone prestazioni. Questo ritorno di fiamma da parte di Conte rappresenta non solo un’opportunità per il giocatore di rilanciarsi su un palcoscenico importante, ma anche una chiara indicazione del tecnico sulle caratteristiche che vuole per costruire il “suo” Napoli.

Ora la palla passa alla dirigenza partenopea, chiamata a trattare con il club inglese per capire la fattibilità economica dell’operazione. Se dovesse andare in porto, l’arrivo di Hudson-Odoi sarebbe uno dei primi tasselli del nuovo corso targato Conte, basato su esperienza internazionale, conoscenza tattica e fiducia in giovani con potenziale ancora da esplorare.