Sprint Napoli per Solet: il difensore apre alla trattativa, corsia preferenziale per gli azzurri

Il Napoli si muove con decisione sul mercato e guarda in casa Udinese per rinforzare il reparto difensivo. Tra i profili seguiti con maggiore interesse c’è quello di Oumar Solet, possente centrale francese classe 2000, che ha impressionato per continuità e leadership nella sua prima stagione in Serie A con i friulani

Dopo l’approdo all’Udinese dal Salisburgo, Solet ha saputo imporsi rapidamente nel campionato italiano, mettendo in mostra non solo le sue doti fisiche e atletiche, ma anche una discreta capacità di impostazione dal basso. Caratteristiche che non sono passate inosservate alla dirigenza azzurra, alla ricerca di profili affidabili e pronti per rilanciare una difesa che ha sofferto troppo nell’ultima stagione.

Secondo indiscrezioni raccolte negli ultimi giorni, il difensore avrebbe già dato la propria disponibilità a vestire la maglia del Napoli, indicando la società partenopea come destinazione gradita. Un’apertura importante che potrebbe agevolare i contatti tra i due club e accelerare la trattativa. L’Udinese, dal canto suo, non intende svendere il giocatore, valutato intorno ai 12-15 milioni di euro, ma è pronta a sedersi al tavolo in caso di offerta congrua.

La situazione

La società azzurra, guidata dal responsabile dell’area sportiva Giovanni Manna, valuta anche la possibilità di inserire delle contropartite tecniche per abbassare l’esborso cash. La priorità resta quella di chiudere l’operazione già nelle prossime settimane, per consegnare il nuovo difensore al tecnico che guiderà la rifondazione estiva.

In un momento cruciale per il futuro del Napoli, Solet rappresenta un profilo ideale per dare solidità e freschezza al pacchetto arretrato. Le prossime mosse saranno decisive, ma gli azzurri sono pronti a sferrare l’assalto. E Solet, dal canto suo, sembra pronto a dire sì.