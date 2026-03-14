Spunta già il primo nome del mercato estivo del Napoli

Il Napoli guarda già alla prossima stagione e potrebbe muovere con anticipo le prime pedine sul mercato. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, la società azzurra starebbe valutando con grande attenzione il profilo di Tiago Gabriel, giovane difensore del Lecce che nelle ultime settimane ha attirato l’interesse di diversi club grazie alle sue prestazioni convincenti in Serie A.

Il centrale portoghese, classe 2004, rappresenta uno dei prospetti più interessanti tra i difensori emergenti del campionato italiano. Con i suoi 21 anni compiuti lo scorso dicembre, di Thiago Gabriel si era già parlato in chiave Napoli qualche mese fa.

Proprio la sfida tra Napoli e Lecce allo stadio Diego Armando Maradona di oggi alle ore 18 potrebbe offrire un’occasione importante per osservare da vicino il difensore. La dirigenza partenopea, infatti, approfitterà della partita per valutare direttamente le qualità del giocatore, che da tempo figura tra i nomi seguiti con maggiore interesse dal direttore sportivo.

Dal punto di vista tecnico, Tiago Gabriel risponde perfettamente all’identikit del difensore moderno. Alto quasi un metro e novantasei, possiede una struttura fisica imponente che lo rende efficace nel gioco aereo e nei duelli fisici. Allo stesso tempo mostra buona qualità con il piede destro e una discreta capacità di impostazione.

Le sue prestazioni in Serie A hanno evidenziato soprattutto attenzione nelle letture difensive, aggressività nei contrasti e sicurezza nell’uno contro uno. Caratteristiche che lo rendono un profilo particolarmente interessante per il futuro della difesa azzurra e che potrebbero trasformarlo nella prima operazione del prossimo mercato.