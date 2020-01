Spunta il nome di Leonardo Koutris per le fasce del Napoli

Uno dei reparti che Gennaro Gattuso intende rinforzare è quello della fascia, in particolare nel ruolo di terzino. Fin qui i giocatori del Napoli non hanno dato grandi garanzie, sia per demeriti fisici che tecnici. Inoltre, alcuni tra i quali Ghoulam e Hysaj non sono sicuri di rimanere in azzurro, perciò a prescindere sarà necessario un ricambio in questi ruoli. La difficoltà nella ricerca del giocatore giusto sta nel fatto che il Napoli sta cercando un calciatore non di prima fascia, disposto quindi ad accettare un ruolo da comprimario nella rosa partenopea.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, il Napoli avrebbe già avviato contatti con il terzino Leonardo Koutris dell’Olympiacos. Il contratto del brasiliano con passaporto greco scade a giugno 2021 e ciò agevolerebbe il Napoli che sarebbe pronto a offrirgli un triennale. Lui stesso si sarebbe già detto disposto ad accettare il ruolo di riserva, facendo salire le sue quotazioni a discapito del pupillo di Gattuso, Ricardo Rodríguez, che invece accetterebbe un trasferimento solo per una maglia da titolare.

Finora il classe ’95 ha accumulato solamente cinque presenze in campionato contribuendo in minima parte al secondo posto che attualmente occupa la squadra del Pireo. Ritenuto dallo scouting del Napoli come il sostituto naturale di Hysaj anche per somiglianza fisica, per il momento è il calciatore con le quotazioni più alte per arrivare al San Paolo.

Ben più difficile arrivare a altri tipi di giocatori come Acuña dello Sporting Club de Portugal, che in patria valutano 20 milioni mentre il Napoli sarebbe disposto solo a un prestito per gennaio e inoltre è seguito dall’Inter.