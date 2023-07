Spunta Keylor Navas per la porta dell’Inter

Tra voci e movimenti di mercato, l’Inter è emersa come una possibile parte interessata ad acquisire i servizi dell’esperto portiere costaricano Keylor Navas

Secondo fonti vicine al club italiano, i nerazzurri starebbero preparando una proposta al Paris Saint-Germain con l’obiettivo di assicurarsi l’ingaggio di Navas, che ha espresso il desiderio di lasciare la squadra francese per l’impossibilità di competere con Gianluigi Donnarumma, impostosi come portiere titolare.

L’Inter vede in Keylor Navas un’ottima opzione per sostituire il portiere Andre Onana, prossimo al passaggio al Manchester United. Navas, 36 anni, ha una vasta esperienza nell’élite del calcio europeo, avendo vinto tre volte la UEFA Champions League con il Real Madrid prima di passare al PSG nel 2019.

Il potenziale ingaggio di Navas sarebbe un ottimo acquisto per l’Inter, in quanto porterebbe sicurezza, esperienza e leadership in porta. Inoltre, la sua qualità come portiere è fuori discussione, avendo dimostrato il suo valore in diverse occasioni sia a livello di club che con la nazionale costaricana.

Vogliono un portiere di alto livello per la prossima stagione

L’interesse dell’Inter per Keylor Navas dimostra l’ambizione di rafforzare la squadra per la prossima stagione. Dopo aver vinto il titolo di Serie A la scorsa stagione, i nerazzurri vogliono mantenere la loro competitività e affrontare le sfide sia nel campionato nazionale che in Champions League. Lo scorso gennaio il PSG ha ceduto Navas in prestito al Nottingham Forest e lui ha dimostrato di essere ancora in forma, il che lo ha posto come una delle prime opzioni dei nerazzurri nonostante l’età.