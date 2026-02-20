Spunta la richiesta di Antonio Conte ad ADL per la prossima stagione

Il Napoli avrà come obiettivo principale di questa seconda parte di stagione rientrare tra le prime quattro in classifica per poter qualificarsi alla prossima Champions League. A tal proposito, in vista della prossima stagione, emergono novità riguardo all’organizzazione estiva secondo indiscrezioni raccolte da AreaNapoli. L’idea centrale non sarà tagliare i costi, bensì investire con maggiore attenzione e visione strategica. La società vuole costruire una squadra competitiva attraverso scelte mirate, capaci di garantire continuità tecnica e sostenibilità nel tempo.

Durante il mercato invernale, il presidente Aurelio De Laurentiis ha già dato segnali chiari in questa direzione. Anche a causa delle limitazioni nelle operazioni in uscita, il club ha preferito orientarsi su profili giovani e promettenti, avviando un percorso che punta a valorizzare talenti emergenti senza rinunciare agli obiettivi sportivi più ambiziosi.

Gli arrivi di Giovane e Alisson rappresentano esempi concreti di questa strategia. Entrambi hanno mostrato segnali incoraggianti fin dalle prime apparizioni, con prestazioni che hanno acceso l’entusiasmo dei tifosi. In particolare, l’ex Sporting Lisbona ha inciso subito, dimostrando come investire su prospetti di qualità possa portare benefici immediati.

Il Napoli continuerà quindi a guardare con attenzione al mercato degli under 23 e dei giocatori di prospettiva. Questa scelta non indica un ridimensionamento, ma una diversa modulazione delle ambizioni: costruire una squadra forte oggi, ma anche solida per il futuro, attraverso programmazione e crescita progressiva.

In questo contesto si inserisce il rapporto con Antonio Conte, legato al club da un contratto triennale. L’allenatore chiederà garanzie tecniche per restare competitivo ai massimi livelli ma soprattutto di spendere meglio per tornare a rivincere il prima possibile. De Laurentiis, dal canto suo, vuole continuare a vincere e assicurare ai tifosi nuove soddisfazioni, mantenendo alto il livello delle aspettative.