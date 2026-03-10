Spunta un nuovo obiettivo del Napoli dalla Premier League

Il Napoli segue con grande attenzione l’evoluzione del mercato internazionale e tra i profili monitorati spunta anche quello di Crysencio Summerville, esterno offensivo del West Ham United. Secondo quanto riportato da TeamTalk, il giocatore olandese è finito nel mirino di numerosi club europei grazie alle prestazioni eccellenti delle ultime settimane, che lo hanno reso uno dei nomi più interessanti in vista della prossima sessione estiva di calciomercato.

Il 24enne sta vivendo un buon periodo di forma con la maglia degli Hammers. Nelle ultime dieci presenze ha realizzato sette gol e fornito un assist, contribuendo in maniera decisiva alla lotta della squadra allenata da Nuno Espirito Santo per allontanarsi dalla zona retrocessione in Premier League. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione non solo dei club ma anche della nazionale olandese: il commissario tecnico Ronald Koeman ha infatti ammesso che l’esterno è tra i profili valutati per una possibile convocazione.

Tra le squadre più interessate ci sarebbe soprattutto il Tottenham, che secondo TeamTalk resta in pole position per assicurarsi il giocatore. Il club londinese aveva già sondato il terreno durante la finestra invernale di mercato e potrebbe tornare alla carica in estate.

La concorrenza però è ampia. In Inghilterra seguono con interesse la situazione anche Aston Villa, Brentford, Everton e Bournemouth. Sul fronte europeo, oltre al Napoli, monitorano il talento olandese anche Atalanta, Marsiglia e Villarreal.

Molto dipenderà comunque dal finale di stagione del West Ham. Se il club londinese riuscirà a mantenere la permanenza in Premier League, la dirigenza potrebbe decidere di trattenere uno dei giocatori più in forma della rosa. In caso contrario, l’interesse di tante squadre – Napoli compreso – potrebbe trasformarsi rapidamente in offerte concrete nella prossima estate di mercato, come evidenziato da TeamTalk.com. Il prezzo del giocatore dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 milioni di euro.