Spunta una nuova data per il rientro di Frank Anguissa in campo

Tra i vari infortuni dei quali si attendono i rientri in casa Napoli, spuntano novità su Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense non è ancora pronto per il rientro in campo e, rispetto alle previsioni iniziali che indicavano la fine di gennaio o i primi giorni di febbraio come possibile momento del ritorno, i tempi si sono leggermente allungati. Tuttavia, nonostante lo slittamento, filtra un cauto ottimismo: il peggio sembra ormai alle spalle e una data indicativa comincia a prendere forma.

L’infortunio che ha costretto Anguissa ai box è occorso a novembre con una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra, un problema muscolare serio che ha richiesto tempi di recupero lunghi e una gestione estremamente prudente. A complicare ulteriormente il quadro si è poi aggiunto un fastidio alla schiena, che ha rallentato ulteriormente il percorso di riabilitazione del centrocampista africano impedendogli, tra l’altro, di prendere parte alla Coppa d’Africa.

Attualmente Anguissa continua a lavorare in maniera individuale, seguito passo dopo passo dallo staff medico del Napoli. Gli allenamenti personalizzati sono finalizzati a recuperare completamente la condizione fisica senza correre rischi inutili. Secondo quanto filtra dall’ambiente azzurro, il suo rientro non dovrebbe andare oltre le prossime due settimane, con l’obiettivo concreto di tornare a disposizione per la sfida contro la Roma in programma il 15 febbraio.

Il possibile recupero di Anguissa rappresenta una notizia fondamentale per Antonio Conte che può recuperare forza fisica, capacità di recuperare palloni e qualità nella gestione del gioco. La sua assenza si è fatta sentire, costringendo l’allenatore a soluzioni alternative che, pur valide, non hanno garantito lo stesso equilibrio. Complici anche altre assenze come quella di Gilmour.

Proprio per questo motivo, a Castel Volturno si procede con la massima cautela. Nessuna forzatura, nessuna accelerazione inutile: l’obiettivo è riportare Anguissa in campo solo quando sarà al cento per cento, evitando il rischio di ricadute. Intanto il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato e tifosi e staff attendono con fiducia il ritorno di uno dei pilastri del centrocampo azzurro.