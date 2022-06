Squid Game 2: ufficiale la seconda stagione! Ecco quando

Il fenomeno Squid Game sta per tornare. Netflix, infatti, ha diffuso un breve teaser sui social che annuncia l’uscita della seconda stagione di una delle serie più viste di sempre.

IL POST

Il colosso americano, Netflix, ha diffuso sui propri canali social la notizia dell’arrivo della seconda stagione di Squid Game. L’ha fatto nel tipico stile della serie: in primo piano l’inquietante bambola simbolo della prima stagione e il numero 2 che appare al centro dell’occhio. Contemporaneamente, Netflix, ha anche rilasciato un comunicato da parte del regista della serie che conferma la notizia anticipando l’arrivo di nuovi personaggi.

Il regista, Hwang Dong-Hyuk, commenta così la notizia: “Ci sono voluti 12 anni per portare alla luce la prima stagione di Squid Game, l’anno scorso. Ma ci sono voluti solo 12 giorni a Squid Game per diventare la serie più popolare di sempre su Netflix“.

SQUID GAME 2: QUANDO ESCE LA STAGIONE 2

Totalmente inaspettato il successo della prima stagione di Squid Game che detiene il record come serie con il più alto numero di streaming di sempre pur non avendo il doppiaggio in molti paesi.

Siamo, quindi, in attesa della seconda stagione che potrebbe essere rilasciata a breve da Netflix. Non è ancora prevista una data precisa ma, dalle ultime indiscrezioni, sembra possibile che approdi in streaming entro il 2023.