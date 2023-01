SSC Napoli, a Radio Marte la rivelazione: “Abbiamo svuotato il suo appartamento, lascia la città”

“Diego Demme lascia Napoli: ormai è certo, va via per sei mesi. È sicuro: Demme cambia squadra, va in prestito da qualche parte. Ha già pensato al trasloco: abbiamo svuotato il suo appartamento perché non resterà a Napoli“, sono queste le parole di un dipendente di una ditta di traslochi intervenuto ai microfoni di Radio Marte.

Il calciatore del Napoli, quindi, ha iniziato il trasloco dalla sua abitazione di Napoli per trasferirsi altrove, almeno per sei mesi.

In ogni caso bisogna capire la veridicità della chiamata, ma difficile che un’emittente radiofonica di livello come Radio Marte conceda la parola al primo che capita.

Ciccio Marolda, sempre ai microfoni di Radio Marte, ha dichiarato: “Lo sappiamo da mesi: che Demme vada altrove non è una novità, ma non abbiamo una sicurezza effettiva sul quando ed il dove“.

“Da quello che mi risulta, il ragazzo sarebbe orientato a tornare in Germania. Sembra giusto, visti gli spazi ristretti che ha avuto, quest’anno, con Luciano Spalletti“.