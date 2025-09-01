SSC Napoli, arriva il baby fenomeno Kevin Gorica: 25 gol segnati nella scorsa stagione

Il calciomercato estivo si è chiuso ufficialmente, lasciando spazio a bilanci e nuove prospettive. Nelle ultime ore utili si sono mosse anche le società impegnate nel rafforzare i propri settori giovanili. In questo senso, il Napoli ha puntato i riflettori sulla Primavera, inserendo in rosa alcuni profili di assoluto interesse.

Il colpo principale riguarda Kevin Gorica, attaccante classe 2006 proveniente dall’Ascoli. Nato il 14 settembre 2006, è cresciuto nel vivaio bianconero e nella stagione 2024/25 si è messo in mostra con 25 reti in Primavera 2, un bottino che testimonia le sue qualità da finalizzatore. Le sue armi migliori sono la forza fisica, il senso del gol e la capacità di approfittare degli errori avversari. L’agente Filippo Corsi l’ha definito come un mix tra Lautaro Martinez e Beltran.

Oltre a Gorica, la società partenopea ha messo sotto contratto altri due giovani talenti dell’Ascoli: il difensore Andrea Caucci e il centrocampista Luca Lo Scalzo. Tre innesti che arricchiranno la rosa a disposizione.