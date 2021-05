SSC Napoli, Ciro Venerato: “De Laurentiis ha chiesto ad Allegri di allenare”

Con l’arrivo della fine della stagione di Serie A, molto probabilmente assisteremo ad un grande “valzer” di panchine. Lo stesso Napoli, quasi sicuramente dovrà trovare un nuovo allenatore, con un Gattuso certo di lasciare la terra del Vesuvio ormai da mesi. Infatti l’allenatore calabrese non è disposto a riconciliarsi del tutto con De Laurentiis, anche se tra i due attualmente sembra sussistere almeno un rapporto di cordialità.

Nonostante ciò Rino Gattuso sta onorando e rispettando il suo impegno con il Napoli fino alla fine. Il tecnico di Corigliano Calabro, con tutte le difficoltà è riuscito a tirar fuori gli azzurri da un periodo molto negativo dal punto di vista dei risultati, e riportarli in zona Champions League. La qualificazione per la Coppa dei Campioni non è ancora matematica, ma basterà una vittoria con il Verona all’ultima giornata. Se tale risultato dovesse concretizzarsi, ciò non dovrebbe servire a far rimanere Gattuso a Napoli.

Per questo motivo, ogni giorno compare un nome diverso del prossimo allenatore: in questo momento Luciano Spalletti è in pole per prendere le redini della squadra partenopea. Il sogno del patron De Laurentiis però, rimane sempre uno: Massimiliano Allegri. Infatti l’interesse per l’allenatore ex-Juventus da parte del presidente azzurro non è mai scomparso, così come ha affermato qualche giorno fa, il giornalista Ciro Venerato a Radio Kiss Kiss:

“Ad oggi non mi arrivano notizie diverse sulla riconferma di Gattuso. De Laurentiis sta avviando un casting importante chiedendo ufficialmente ad Allegri di allenare il Napoli. Se un presidente arriva a prendere un impegno così importante vuol dire che guarda altrove. Con Spalletti c’è stato un colloquio approfondito in cui hanno parlato di campagna di acquisti e vendite. La cronaca di oggi è questa.”

Allegri pare ad oggi una pista molto difficile. Le difficoltà non sono poche per arrivare al mister livornese: su di lui ci sono club importanti come la stessa Juventus o il Real Madrid. Ed un altro scoglio è rappresentato dall’alto ingaggio: 7,5 milioni contro gli 1,5 di Gattuso. Ecco perché sembra che la soluzione finale probabilmente sarà un altro toscano: Luciano Spalletti.