lunedì, Agosto 11, 2025
HomeSportCalciomercatoSSC Napoli, colpo Gutierrez: dal Real Madrid al sogno azzurro, ADL punta...
Calciomercato

SSC Napoli, colpo Gutierrez: dal Real Madrid al sogno azzurro, ADL punta su un ragazzo della cantera spagnola

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
0
Aurelio De Laurentiis e l'ammutinamento, fonte Flickr
Aurelio De Laurentiis fonte Flickr

Il Napoli piazza un altro importante colpo di mercato: Miguel Gutiérrez, terzino sinistro spagnolo classe 2001, è un nuovo calciatore azzurro. Reduce da una stagione straordinaria con il Girona, il giocatore arriva per rinforzare la corsia mancina a disposizione di Antonio Conte, pronto a regalargli un ruolo chiave nel nuovo progetto tecnico.

Il club partenopeo ha battuto la concorrenza di grandi squadre europee, puntando su un calciatore che unisce tecnica, velocità e capacità di inserimento offensivo, senza trascurare la fase difensiva. Cresciuto nella prestigiosa cantera del Real Madrid, Gutierrez si è formato tra le fila del Juvenil A, impressionando per maturità e intelligenza tattica.

L’esordio in prima squadra con i blancos gli ha dato visibilità internazionale, ma per trovare continuità ha scelto di trasferirsi al Girona. In Catalogna, sotto la guida di Michel, è diventato uno dei migliori esterni sinistri del campionato spagnolo, attirando l’attenzione di numerosi club in tutta Europa grazie a prestazioni di alto livello.

Per Antonio Conte, Miguel Gutiérrez è il profilo ideale: giovane, talentuoso e con esperienza internazionale. Il tecnico salentino lo vede come un rinforzo di assoluto valore, capace di dare spinta, qualità nei cross e solidità difensiva. Con questo acquisto, il Napoli non si assicura solo un giocatore pronto a fare la differenza subito, ma anche un investimento per il futuro, portando in squadra un calciatore forgiato nella scuola calcistica del Real Madrid e consacratosi in una delle squadre rivelazione della Liga.

Articolo precedente
Napoli, occasione Emre Can per un centrocampo top? Conte già lo voleva lo scorso anno
Moreno Zannone
Moreno Zannone
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode