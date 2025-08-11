SSC Napoli, colpo Gutierrez: dal Real Madrid al sogno azzurro, ADL punta su un ragazzo della cantera spagnola

Il Napoli piazza un altro importante colpo di mercato: Miguel Gutiérrez, terzino sinistro spagnolo classe 2001, è un nuovo calciatore azzurro. Reduce da una stagione straordinaria con il Girona, il giocatore arriva per rinforzare la corsia mancina a disposizione di Antonio Conte, pronto a regalargli un ruolo chiave nel nuovo progetto tecnico.

Il club partenopeo ha battuto la concorrenza di grandi squadre europee, puntando su un calciatore che unisce tecnica, velocità e capacità di inserimento offensivo, senza trascurare la fase difensiva. Cresciuto nella prestigiosa cantera del Real Madrid, Gutierrez si è formato tra le fila del Juvenil A, impressionando per maturità e intelligenza tattica.

L’esordio in prima squadra con i blancos gli ha dato visibilità internazionale, ma per trovare continuità ha scelto di trasferirsi al Girona. In Catalogna, sotto la guida di Michel, è diventato uno dei migliori esterni sinistri del campionato spagnolo, attirando l’attenzione di numerosi club in tutta Europa grazie a prestazioni di alto livello.

Per Antonio Conte, Miguel Gutiérrez è il profilo ideale: giovane, talentuoso e con esperienza internazionale. Il tecnico salentino lo vede come un rinforzo di assoluto valore, capace di dare spinta, qualità nei cross e solidità difensiva. Con questo acquisto, il Napoli non si assicura solo un giocatore pronto a fare la differenza subito, ma anche un investimento per il futuro, portando in squadra un calciatore forgiato nella scuola calcistica del Real Madrid e consacratosi in una delle squadre rivelazione della Liga.