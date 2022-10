SSC Napoli, dagli elogi a Spalletti all’infortunio di Anguissa fino al nuovo acquisto Mutanda Kasongo

In casa Napoli l’euforia è alle stelle. La squadra guidata da Luciano Spalletti è davvero incredibile ed ha messo d’accordo tutti, anche un ex allenatore azzurro, Edy Reja: “Il Napoli ha un gioco davvero incredibile, i calciatori si aiutano a vicenda. L’allenatore azzurro, Luciano Spalletti, fa fuori chi rema nella direzione opposta, non vuole certi personaggi. Piotr Zielinski è l’uomo in più, nessuno ha il centrocampo come il Napoli che combina qualità, fisico, tecnica e corsa“.

La squadra azzurra è fenomenale a prescindere dai calciatori, da Osimhen ad Anguissa. Proprio su quest’ultimo, secondo quanto appreso dal Corriere del Mezzogiorno, potrebbero esserci importanti novità.

Il calciatore, infatti, potrebbe avere un recupero lampo dall’elongazione al muscolo semitendinoso della coscia destra e recuperare prima del previsto in occasione della partita contro la Roma all’Olimpico.

Intanto, nella giornata di ieri, è arrivato a Napoli il nuovo acquisto. La società partenopea, nelle ultime ore, ha perfezionato il trasferimento di Noah Zula Mutanda Kasongo, centrocampista dello Schalke 04.

Arriva in Campania a costo zero e andrà a rinforzare la Primavera azzurra. Zula è un classe 2005, ma nonostante i 17 anni ha già mostrato grandi cose in campo e riuscire ad esordire in Bundesliga Under-17. Si tratta di un centrocampista con doti prettamente difensive ma, all’occorrenza, sa farsi valere anche in attacco.

Nei 420 minuti giocati, Noah Zula è riuscito a servire anche un assist vincente. L’obiettivo è quello di farlo crescere e diventare una possibile opzione per la prima squadra del Napoli.