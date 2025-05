SSC Napoli: dal sogno scudetto all’addio di Conte?

Giorni intensi in casa Napoli alla vigilia del match contro il Genoa che potrebbe sancire un ulteriore distacco dalla seconda in classifica e permettere ai tifosi di gioire in vista dell’annunciato quarto scudetto. Mancano ancora diverse giornate ma l’aria di festa si percepisce già tra le strade e nei commenti dei tifosi.

Qualche dubbio riguarda, però, la permanenza di Antonio Conte che, stando a quanto rivelato ai microfoni di Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre da Enrico Fedele, potrebbe lasciare il capoluogo campano già a partire dalla prossima stagione.

Ecco quanto rivelato: “De Laurentiis? Per me è inutile che veda Conte per parlare di futuro: Antonio è un ragazzo intelligente e sa come vanno certe cose. Faccio una previsione: dopo aver vinto il campionato, memore di non essere stato accontentato sulle richieste di mercato a gennaio, non può rimanere a Napoli. Chi vince deve andare via da vincitore”.

“Non è mai andato via dopo un anno? C’è sempre una prima volta. Conte va via, lascia Napoli per forza. Va via non al 100%, ma al 110%. Il presidente non l’ha soddisfatto a gennaio e Antonio sa che rischierebbe di andar via da perdente se arrivasse quarto l’anno prossimo. Meglio che lasci da vincitore, come ha fatto Spalletti, magari venendo messo come beato in una chiesa”.

Poi ha aggiunto: “Possibilità di vittoria dello Scudetto? Sempre il 110%. Percentuale che Conte resti? Lo 0%. Al 110%, lo ripeto, il mister va via. Dopo Conte serve Allegri? Sono d’accordo. Sarebbe il sostituto giusto. Da Conte voglio una sola spiegazione: perché contro avversami come Monza e Lecce, che hanno molti meno punti in classifica, non riesci mai a dominare la partita e soffri fino alla fine?”.