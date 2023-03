SSC Napoli, due importanti investiture da Spalletti: “Volevo farvi vedere che giocatore è”

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato di alcuni dei giocatori che, per vari motivi, non sono riusciti a conquistare uno spazio in questa grande stagione: “Ci sono ragazzi fuori che hanno giocato poco e hanno una qualità enorme“.

“C’è Raspadori che il presidente è stato felice di mettermi a disposizione, un investimento importante: non l’ho quasi mai fatto giocare ma lui è il futuro dell’Italia. Io scommetto con tutti su Gaetano, Zerbin ha una disponibilità incredibile. Zedadka l’avrei voluto far giocare in Coppa Italia per far vedere che giocatore è. Per questo motivo mi ha dato fastidio non aver superato quel turno“.

Da parte del mister azzurro è quindi arrivata un’investitura importante per diversi calciatori azzurri, Giacomo Raspadori in primis. L’età è dalla sua parte ed è uno dei gioielli più cristallini del panorama italiano. Oltre Raspadori, l’allenatore azzurro ha fatto il nome di un altro calciatore mai utilizzato quest’anno, Zedadka. Zero, infatti, sono state le presenze del centrocampista algerino del Napoli.

Spalletti ha infine dichiarato: “Avrei voluto far sentire titolari quei giocatori che non hanno mai giocato. Simeone ha giocato qualche gara in più, ma avrebbe potuto giocare molto di più. La nostra rosa è profonda, come lo sono tutte le altre“.