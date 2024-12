SSC Napoli e il colpo dall’Inter di Beppe Marotta: un attaccante nel mirino

La SSC Napoli ha messo nel mirino l’attaccante dell’Inter, ora in prestito allo Spezia, Francesco Pio Esposito. A rivelare l’indiscrezione di mercato il quotidiano Il Mattino. Di seguito un estratto dal portale TMW: “L’attaccante è di proprietà dell’Inter che lo ha ceduto in prestito agli Aquilotti”.

“Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, non sarebbe facile convincere il presidente Beppe Marotta ma la trattativa potrebbe comunque decollare presto. Nelle prossime ore infatti sarebbe previsto comunque un incontro”.

FRANCESCO PIO ESPOSITO E LA POSSIBILITA’ DI INDOSSA LA MAGLIA DELLA SSC NAPOLI. IL CALCIATORE, PERO’, PRECISA: “SONO SOLO TIFOSO DELLA SQUADRA DOVE HA GIOCATO MIO PADRE, LA JUVE STABIA”

Ai microfoni di TuttoSport, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Tifoso del Napoli? “No, no, Juve Stabia, la squadra dove ha anche giocato mio padre. Ma sono stato al San Paolo da bambino per un Napoli-Roma, gol di Totti e Vucinic”.

Quindi Mario Giuffredi, l’agente che la guida. “È uno che con me non ha sbagliato una mossa, che non si vende. Non mi ha mai detto ‘guarda quello o questo’, abbiamo sempre fatto le cose pensando a me e alla famiglia”.”