SSC Napoli e il retroscena Haaland-Osimhen: Giuntoli ha provato a convincere l’attaccante norvegese

La SSC Napoli è sicuramente una delle squadre che negli ultimi anni ha lanciato i migliori calciatori del campionato di Serie A. La proprietà De Laurentiis è infatti sempre attenta nella ricerca di giovani talenti da poter lanciare grazie alla sapiente presenza del dirigente Cristiano Giuntoli.

Quest’ultimo è ormai diventato il braccio destro di Aurelio De Laurentiis, il quale si fida ciecamente delle scelte del dirigente. Come rivelato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, nel 2019 il Napoli era di fronte ad una scelta, ovvero quella di cambiare attaccante. Arek Milik aveva concluso il suo ciclo a Napoli e Dries Mertens iniziava ad avere un’età.

Per questo motivo la SSC Napoli ha investito una somma cospicua per acquistare le prestazioni sportive di Victor Osimhen, il quale è arrivato in Campania da calciatore quasi sconosciuto ma con grandi potenzialità. Eppure, l’attaccante del Lille non rappresentava il primo obiettivo di Giuntoli.

Il dirigente partenopeo aveva infatti intenzione di portare a Napoli Erling Haaland, all’epoca attaccante del Salisburgo che gli azzurri avevano affrontato in Europa. Giuntoli ha provato a convincere il calciatore, ma da parte del norvegese era arrivato un rifiuto.

Da quel momento il Napoli decise di puntare tutto su Victor Osimhen. A distanza di quattro anni, l’attaccante nigeriano è diventato uno dei più forti proprio come il suo collega Erling Haaland.