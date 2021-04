SSC Napoli, Gattuso a giugno sarà addio. Già pronto un nuovo club.

Dopo la vittoria del Napoli contro la Sampdoria, gli azzurri si confermano in piena corsa per la lotta “Champions”. Sia chiaro, la situazione è molto complicata con il Napoli posizionato quinto a -2 dall’Atalanta e a -3 dalla Juventus, e con la Lazio dietro che insegue con -6 punti dal quarto posto, ma con una partita da recuperare.

Se il Napoli dovesse farcela o meno ad arrivare a fine campionato tra le prime quattro, una cosa è certa: l’addio di Gennaro Gattuso. L’allenatore calabrese è stato molto criticato e messo in discussione durante il periodo di Gennaio-Febbraio. In quei mesi la squadra partenopea subì varie sconfitte in poco tempo in campionato, Coppa Italia ed Europa League, mettendo a rischio un’intera stagione. Gli azzurri però dovevano far fronte ad un numero ravvicinato di partite e con numerosi infortuni. Sempre in quel periodo il tecnico ex-Milan fu “tradito” dal presidente De Laurentiis, che a detta sua aveva perso fiducia nel patron azzurro . Il rapporto infatti non sembra mai essersi stato riaggiustato.

Nonostante qualche lieve miglioramento, grazie sopratutto ai risultati ottenuti dagli azzurri in questo periodo, le strade dei due si separeranno a fine stagione. Gattuso però pare che non avrà difficoltà a trovare nuove squadre. Alcune infatti si sono già interessate con l’ex-campione del mondo per il prossimo anno.

Tra le quali spicca quella della Fiorentina: secondo il giornalista SKY Marco Dell’Olio, il tecnico sarebbe in pole per sedere sulla panchina viola nella prossima stagione: “Gattuso è sempre più vicino alla Fiorentina. Nuovi passi in avanti”, scrive su Twitter. Poi ulteriori dettagli: “Confermo quello che so: Gattuso pronto ad accettare, sarebbe onorato di allenare i Viola. Anche Pradé verso la conferma”, parole che lasciano poco spazio all’immaginazione.

Fino ad allora Gattuso sarà tecnico ancora del Napoli, e sicuramente ci metterà tutto se stesso per onorare il suo contratto e portare gli azzurri nuovamente in Champions League, dopo un anno di assenza.