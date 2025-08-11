NapoliMercato Napoli, Gazzetta convinta: “De Laurentiis e il colpo da cinema con Ademola Lookman”

Il Napoli continua a muoversi con decisione sul calciomercato e, nelle ultime ore, sta valutando seriamente un nuovo affondo clamoroso per Ademola Lookman. L’attaccante dell’Atalanta, reduce da una stagione straordinaria, è considerato uno dei giocatori più incisivi della Serie A e il suo profilo si sposerebbe perfettamente con le idee tattiche di Antonio Conte. L’obiettivo della dirigenza azzurra è chiaro: rinforzare ulteriormente il reparto offensivo con un elemento capace di garantire velocità, dribbling e un ottimo fiuto del gol.

Il quotidiano riporta: “Il Napoli contiano aveva già contattato Ademola, vedendo in lui una specie di erede simbolico di Kvara, ma si è defilato notando quanto forte sia il patto tra il nigeriano e l’Inter. Se però con lo scorrere inesorabile delle settimane la matassa non sarà sciolta, allora sì che De Laurentiis potrebbe tornare uomo di cinema e colpi di scena. Magari, potrebbe sventolare un assegno più pesante e far traballare la ritrosia dei Percassi verso il mercato italiano”.

La trattativa non è semplice. L’Inter ha già mosso passi concreti per il giocatore, presentando un’offerta importante e trovando un’intesa di massima con l’entourage. Tuttavia, la società bergamasca non sembra avere fretta e preferirebbe piazzare il suo gioiello in un’operazione vantaggiosa, anche valutando proposte dall’estero che potrebbero superare le cifre offerte dai club italiani. In questo scenario, il Napoli resta vigile e pronto ad approfittare di ogni spiraglio per inserirsi.

Il presidente Aurelio De Laurentiis, come spesso accaduto in passato, potrebbe tentare la mossa a sorpresa al momento giusto, forte della solidità finanziaria del club. Un eventuale colpo Lookman sarebbe un segnale fortissimo al campionato e ai tifosi, dimostrando ancora una volta la capacità del Napoli di muoversi con ambizione e determinazione. Non si tratterebbe solo di un rinforzo tecnico, ma di un’operazione dal grande impatto mediatico, destinata a far discutere e a proiettare la squadra verso obiettivi ancora più ambiziosi.