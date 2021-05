SSC Napoli, i tifosi azzurri scatenati su De Paul: “Avete notato cosa ha fatto a fine partita? E’ già del Napoli?”

Con la grande vittoria del Napoli sull’Udinese, gli azzurri sono sempre più vicini all’entrata in Champions, anche se la prossima giornata si rivelerà decisiva. I partenopei hanno dominato a lunghi tratti la sfida al “Maradona” contro i bianco-neri, segnando 5 reti. Anche il loro miglior giocatore, Rodrigo De Paul, nonostante l’assist fornito ad Okaka per il momentaneo 2-1, è stato ben neutralizzato.

In particolare è proprio l’argentino che sembra essere diventato uno degli obiettivi del Napoli nel mercato estivo. Di certo la concorrenza non manca, dato che il centrocampista nativo di Sarandì sta fornendo prestazioni di alto livello da almeno tre anni. In particolare l’andamento di quest’anno risulta uno dei migliori: sono ben 9 reti e 10 assist in 34 presenze. Non poco per un centrocampista.

De Paul sembra ormai pronto per grandi palcoscenici, vista anche la sua età: 26. Tanto è vero che sono oramai anni che si parla di un suo possibile addio da Udine: lo scorso anno sembrava vicinissimo ai Leeds di Bielsa. Le squadre di Serie A hanno provato a trattare per il classe 94′, ma le richieste di Pozzo sono risultate sempre alte; una valutazione che varia dai 35 ai 40 milioni di euro.

Il Napoli ultimamente sembra si sia inserito in questa corsa per il giocatore argentino. Infatti non è la prima volta che De Laurentiis pesca dall’Udinese: basta ricordare i vari Zielinski, Allan, Inler o Armero. Per questo motivo qualcuno ipotizza già ci sia più di un approccio con il Napoli, e i tifosi napoletani si sono scatenati sul web:

“Ma avete visto che giocatore?“, “è il talento da prendere. Avete notato che a fine partita si è intrattenuto a parlare con gli azzurri? E se fosse già del Napoli?”

Se tale colpo dovesse andare in porto, sarebbe sicuramente un rinforzo di alta qualità.