SSC Napoli, Il Corriere del Mezzogiorno: “Spalletti pronto a rilanciare due azzurri”

L’ufficializzazione di Spalletti ha risolto la questione allenatore, che andava avanti da mesi. Gattuso era infatti certo di lasciare la panchina azzurra da tempo, indipendentemente dal risultato finale del campionato. Ora il Napoli sta programmando la prossima stagione, con un occhio sia sul mercato, sia all’interno ( con vari rinnovi e cessioni da sistemare).

La mancata qualificazione alla “Coppa dei Campioni”, potrebbe limitare il potere d’acquisto del Napoli, e magari sarà fatta qualche cessione importante per poter tagliare il monte ingaggi. L’obiettivo rimane quello di ritornare in Champions League, e per questo motivo si cercherà in tutti i modi possibili di fornire al tecnico toscano una squadra comunque competitiva.

In primis, il tecnico toscano vorrebbe rivalutare qualche giocatore, che nell’ultimo periodo sarebbero finiti “fuori dai radar”. A riferire ciò, è il “Corriere del Mezzogiorno”, che avrebbe individuato due giocatori da voler rilanciare: il primo è Nikola Maksimovic. Il difensore serbo era stato utilizzato spesso da Gattuso, visto i continui problemi fisici di Manolas. Alla lunga però, dopo molteplici errori è stato relegato in panchina fino a fine stagione (anche a causa covid) e sostituito da Rrahmani. Inoltre Maksimovic ha il contratto in scadenza per giugno, e le trattative per il rinnovo sembrano essersi arenate già da un pezzo.

Il secondo giocatore segnalato dal Corriere è Stanislav Lobotkta: “Lobotka piaceva a Spalletti anche ai tempi dell’Inter, dovrebbe rientrare nelle idee che costruiranno il centrocampo azzurro”. Il centrocampista slovacco ha vissuto una stagione totalmente da dimenticare. I tifosi più volte lo hanno beccato sui sociale e web, a causa dello scarso impegno e di una condizione fisica non al top. Lobokta ha infatti giocato solamente 6 minuti dalla 25° giornata di Serie A.

Vedremo se Spalletti deciderà effettivamente di rilanciare questi due giocatori. Infatti entrambi i calciatori parevano vicino agli addii, uno per la scadenza di contratto, l’altro per un’imminente cessione, vista l’enorme cifra pagata al Celta Vigo. In particolare l’ex calciatore azzurro Marek Hamsik, ha sempre stravisto per il suo connazionale. Chissà se con Spalletti, Lobokta potrà dare finalmente ragione al suo capitano di nazionale.