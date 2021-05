SSC Napoli, La Gazzetta: “Fabian Ruiz sul mercato. Tre big pronte a investire”

La stagione calcistica del Napoli è definibile a “due facce”: una prima parte giocata molto male (soprattutto per i numerosi infortuni) e una seconda invece, di alto livello. Infatti gli azzurri sono passati nel giro di poche partite dal settimo al quarto posto, in attesa dell’ultima giornata in cui deciderà il destino dei partenopei. Questo grande exploit finale del Napoli, è stato possibile grazie alla ripresa di alcuni giocatori, che non avevano iniziato alla grande la stagione. Uno su tutti è Fabian Ruiz.

Il centrocampista andaluso aveva cominciato a giocare in mediana in coppia con Bakayoko. Il suo inizio era stato tutt’altro che entusiasmante: sembrava svogliato e forse troppo distratto dalle voci di mercato. La svolta della stagione è avvenuta dopo la guarigione dal Coronavirus, in cui Gattuso ha deciso di farlo giocare accanto a Demme.

Grazie alla presenza del tedesco, Fabian Ruiz ha avuto più libertà di movimento e ispirazione in mezzo al campo. Tutto ciò ha permesso al Napoli di migliorare la propria qualità di gioco e di ottenere risultati positivi uno dopo l’altro, nonostante i continui svarioni e problemi di difesa.

Se l’interesse per il nazionale spagnolo da parte dei top club europei già non mancava, ora pare che un suo addio sia sempre più vicino ( visto che le trattative per il rinnovo sono ancora arenate). Infatti il quotidiano sportivo “La Gazzetta dello Sport” scrive di tale interesse su F. Ruiz, da parte di tre club spagnoli:

“Fabian Ruiz sta avendo la possibilità di evidenziare tutto il suo talento che, fino a qualche mese fa, Napoli aveva avuto potuto ammirare soltanto in parte, al punto da mettersene in discussione la bontà dell’investimento fatto (30 milioni di euro versati al Betis Siviglia). Oggi, il nazionale spagnolo è molto richiesto, Atletico Madrid, Barcellona, Real Madrid sono pronte a investire per riportarlo in Liga. Si parte da una richiesta base di 50 milioni.”