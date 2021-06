SSC Napoli, Luciano Spalletti cerca rinforzi sulla fascia sinistra: Mario Rui non convince

Manca quasi un mese all’inizio ufficiale del calciomercato. Nonostante ciò, numerose squadra in Italia e non solo, si sono già movimentate per iniziare o concludere delle trattative. Allo stesso modo, anche il nuovo Napoli di Luciano Spalletti, ha iniziato a valutare possibili acquisti o cessione.

Secondo i media sportivi, il neo tecnico azzurro sarebbe già abbastanza soddisfatto dell’organico di partenza. Ci saranno alcuni addii inevitabili: Hysaj e Maksimovic (entrambi in scadenza), o Tiémoué Bakayoko (probabilmente non verrà riscattato) . Inesorabilmente si dovrà intervenire per trovare dei sostituti, soprattutto per il reparto difensivo. La non partecipazione alla prossima Champions League pesa, e non poco sulle casse del Napoli, la quale sta trovando difficoltà anche nella gestione di alcuni rinnovi (L. Insigne in primis).

L’attenzione di Spalletti però è rivolto sulla fascia sinistra di difesa. Infatti secondo l’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, l’allenatore toscano non sembrerebbe molto convinto di Mario Rui. Per questo motivo ha chiesto alla società di intervenire sul quel lato, visto che Ghoulam è continuamente alle prese con guai fisici, e Hysaj adattato in quella posizione da Gattuso, come già detto in precedenza, lascerà il Napoli.

Il quotidiano italiano scrive: “Probabilmente, Mario Rui non soddisfa le esigenze richieste dal ruolo. Sul piano dell’impegno, l’esterno portoghese non ha deluso ma ci vuole qualcosa di diverso sul piano tattico”. Ricordiamo che lo stesso Mario Rui, ha giocato sempre meno anche con Rino Gattuso dalla seconda metà di stagione, a causa di alcune prestazione non brillanti e di alcuni battibecchi con il tecnico calabrese.

De Laurentiis e Giuntoli sono già al lavoro per accontentare Spalletti. I nomi che sono trapelati come eventuali rinforzi sulla fascia mancina sono due: Emerson Palmieri, ormai in rotta definitiva con il Chelsea, e Reinildo Mandava, calciatore mozambicano e in forza al Lille, con il quale ha ottenuto il titolo della Ligue 1.