SSC Napoli, Mediaset annuncia: “Accordo con il Manchester United per Greenwood: affare da 30 milioni di euro”

La SSC Napoli avrebbe trovato l’accordo con il Manchester United per il trasferimento in azzurro di Mason Greenwood. A scriverlo è il portale SportMediaset.it, il quale riporta che gli azzurri hanno deciso di concentrare la propria attenzione proprio sul calciatore che nella passata stagione era in prestito al Getafe.

“Il Napoli è vicino all’accordo col Manchester United per Mason Greenwood. Il club azzurro del presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, avrebbe effettuato una prepotente virata sul britannico piazzando un’accelerata bruciante ai danni della Lazio, da settimane interessata al giocatore. I partenopei, infatti, avrebbero raggiunto un’intesa di massima coni Red Devils sulla base di 30 milioni”.

SSC NAPOLI, ACCORDO VICINO CON MASON GREENWOOD DEL MANCHESTER UNITED: I PARTENOPEI HANNO RAGGIUNTO L’INTESA SULLA BASE DI 30 MILIONI DI EURO CON I RED DEVILS

“Offerta, quella del club campano, che non solo befferebbe la Lazio, ma anche l’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi che negli ultimi giorni aveva messo gli occhi sul britannico. Per i biancocelesti l’ex Getafe sarebbe infatti l’erede del partente Immobile. Ma rispetto ai capitolini, gli azzurri avrebbero messo sul piatto di più. Lotito e i suoi, infatti, non si erano spinti oltre i 20 milioni più bonus e il 50% sulla futura rivendita”.

Con il club spagnolo, in Liga, ha collezionato 30 presenze, segnando 8 gol e fornendo 6 assist, oltre a due reti in Coppa del Re. Si è distinto per la sua versatilità in attacco, giocando sia sulla destra che al centro, e talvolta anche sulla sinistra, sfruttando le sue doti da ambidestro.