SSC Napoli, Niccolò Ceccarini: “Gattuso ad un passo dalla Fiorentina”.

Nonostante la grande cavalcata finale del Napoli, Gattuso è certo di non continuare la sua avventura con i partenopei. Il calabrese è sempre stata una persona fedele ai suoi valori, e per questo motivo gli screzi ricevuti da De Laurentiis, hanno reso il rapporto tra i due irreparabile. Rino però, sta continuando a lavorare e rispettare il contratto, risollevando una squadra da una situazione che fino a qualche mese fa era disastrosa.

Il futuro di Gattuso pare tutt’altro che incerto: infatti c’è una squadra di Serie A, che lo valutando da settimane. Si tratta della Fiorentina. Infatti anche i viola, a fine stagione rimarranno senza allenatore, dato che Iacchini è stato richiamato solo come traghettatore. La notizia di questo passaggio nei viola per il tecnico ex-Milan, è stata confermata dal giornalista Niccolò Ceccarini, commentando così su Twitter:

“Gattuso ormai a un passo dalla Fiorentina, segnali molto positivi, contratto biennale, dopo la fine del campionato gli ultimi dettagli“.

Se ciò dovesse confermarsi, anche questa esperienza non sarà certamente facile per Rino. I viola vengono da un paio di stagione molto sottotono, passando da ambizioni europee a lottare sempre per la salvezza. L’intera piazza viola si aspettava diversamente questo inizio della nuova era Commisso, che fino ad ora è stata ampiamente deludente . Tanto è vero che quest anno sia Prandelli che Iacchini hanno dichiarato che allenare la squadra viola, li ha portati a soffrire di problemi personali e di salute.

Di certo a Gattuso le sfide non sono mancati: spesso e volentieri si è trovato ad allenare in ambienti ostili e totalmente nel caos come a Palermo, Venezia o OFI Creta. Ed ecco perchè il tecnico calabrese sembra essere l’uomo adatto per Firenze.