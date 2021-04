SSC Napoli, Nicola Salerno avvistato a Castelvolturno con De Laurentiis.

La crisi del Napoli sembra essere finita. Dopo l’ultima vittoria col Torino, gli uomini di Gattuso si ritrovano terzi in classifica. Con il ritorno di tutta la squadra al completo, gli azzurri sono diventati un vero e proprio rullo compressore. Situazione opposta durante i mesi di Gennaio e Febbraio, in cui i partenopei vivevano un periodo nero di risultati e infortuni. Un periodo che portò nel caos tutti i settori della società azzurra: si continuava a parlare spesso di un eventuale esonero immediato di Gattuso, fino ad un possibile addio dell’attuale d.s. Cristiano Giuntoli.

La situazione ora pare essersi parzialmente stabilizzata, almeno per il dirigente sportivo azzurro. Egli stesso, nei mei scorsi, ai microfoni di DAZN ha dichiarato ancora di avere tre anni di contratto con il Napoli e di volerli rispettare. Non si ha ancora la certezza se possa concretamente rimanere in Campania: ci sono molte società interessate a Giuntoli, tra cui la stessa Fiorentina che proverebbe a portare con sé anche Gattuso.

Non a caso, pochi giorni fa (il 22 aprile), si è svolto un incontro molto interessante tra De Laurentiis e Nicola Salerno, secondo quanto riferito negli ultimi minuti dalla redazione de ‘Il Sogno nel Cuore’. Salerno è un dirigente sportivo italiano e ha svolto principalmente il ruolo di d.s. in moltissimi club italiani e non solo: negli ultimi anni ha lavorato anche in Premier League e Premiership ( rispettivamente con Watford e Leeds). Le ultime esperienze invece sono state nella Serie B italiana con Palermo (2017) e il Brescia di Cellino (2018), seppur entrambe terminate anticipatamente.

L’emittente campana ha riferito come questo incontro possa aprire un futuro dirigenziale nell’ambiente azzurro per l’ex d.s. di Palermo e Brescia, ma non è chiaro quale sarà il suo ruolo nello specifico.